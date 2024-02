Ex-Rode Duivel Philippe Albert opvallend hard voor verschillende clubs: "Die ploeg draait al anderhalf jaar vierkant"

De Waalse ploegen doen het dit seizoen uitzonderlijk slecht in de Jupiler Pro League. Ex-Rode Duivel Philippe Albert laat zich uit over de situatie.

Standard kent een flinke crisis en ook Charleroi staat in de rode zone samen met KAS Eupen. Goed ziet het er niet uit voor het Waalse voetbal. Dat beseft ook ex-Rode Duivel Philippe Albert.

"Het voetbal in Wallonië verkeert in crisis", begint hij volgens Le Soir. "Daar kan je niet om heen als je de resultaten van de afgelopen seizoenen bekijkt. Charleroi draait al anderhalf jaar vierkant. Bij Standard vertrok Ronny Deila omdat hij door had dat hij geen twee jaar voor een mirakel kon zorgen."

"Het gaat dan vooral om financiële problemen. Charleroi zag zich genoodzaakt deze winter Nkuba te verkopen aan Genk. Bij Eupen worden de investeringen door de Qatari al een tijd verlaagd. Of neem Standard sinds de overname door 777 Partners. Hoeveel clubs hebben zij in hun stelsel? Vijf? Standard moet zowat de enige club zijn waarin ze amper investeren", besluit hij.