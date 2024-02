Jaarrekening niet tijdig opgemaakt, Marc Coucke en een mogelijke overnemer: KV Oostende komt met belangrijke update over huidige situatie

KV Oostende werd een tijdje geleden onder bewind geplaatst. Werner Van Oosterwyck werd aangesteld als bewindvoerder en blikt terug op de eerste twee weken.

De financiële situatie is bij KV Oostende allesbehalve in orde. De jaarrekening moest op 31 januari van het afgelopen jaar worden ingediend, maar dat gebeurde niet. "Dat klopt absoluut", stelt Van Oosterwyck op de clubwebsite. "Er is nooit een verplichte aandeelhoudersvergadering geweest en er werd geen jaarrekening opgemaakt."

"Onbegrijpelijk eigenlijk voor een NV met de grootorde van KV Oostende. Die jaarrekening is trouwens noodzakelijk om de licentie te behalen. Door alle cijfers in kaart te brengen, kunnen we nu met wat vertraging de jaarrekening toch indienen."

Overnamegesprekken zullen deze week doorgaan. "Doordat we tot eind vorige week bezig waren met het in kaart brengen van de cijfers konden die officiële gesprekken nog niet plaatsvinden. Dat staat wel deze week op de planning. Er is inderdaad de partij rond de Franse bouwgroep die al in de pers verscheen maar er zijn nog andere potentieel geïnteresseerden."

Van Oosterwyck lijkt er gerust in dat de problemen opgelost geraken. "Er is een zeer complex dossier waarin de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) een bedrag claimde dat zeker de dood van de club had ingeleid. Geen enkele overnemer zou zich borg stellen voor dat bedrag."

"Er vonden echter constructieve gesprekken plaats met de BBI want ze waarderen de inspanningen die we de voorbije twee weken al leverden. Ik ben dus al positiever gestemd in dat dossier. Daarnaast dient gezegd dat ook de NV Oostende Stadion, de firma van Marc Coucke, zich inschikkelijk toonde in de tribuneonderhandelingen. Alle partijen willen een oplossing op de lange termijn", besluit hij.