Van Bommel krijgt iets voor elkaar waar de rest van de trainers van de topclubs jaloers op zijn

We zijn niet zeker of Mark van Bommel en Brian Riemer qua voetbalideeën veel overeenkomsten hebben, maar over één ding zijn ze het wel roerend eens: er mag al eens van buiten de zestien uitgehaald worden. Alleen heeft dat bij Antwerp meer succes.

Riemer zal niet de enige zijn die jaloers is op de 'golazo's' waar Antwerp dit seizoen een patent op lijkt te hebben. Ronny Deila en Wouter Vrancken zouden het ook al eens graag wat meer zien. Hein Vanhaezebrouck moedigt zijn manschappen trouwens ook aan om het te doen en heeft met Julien De Sart een specialist in huis.

Zes pareltjes

Maar terug naar Van Bommel. Naar wat we horen wordt daar op training wel flink de nadruk op gelegd. Als er iemand vrij komt te staan, mag die aanleggen. Riemer verwoordde het eerder dit seizoen al: "Op een afstandsschot kan je kansen afdwingen. Als het gekadreerd is hou je er misschien een corner of zelfs een goal uit de rebound aan over."

Bij Antwerp hebben ze dat niet echt nodig. Ze hebben nu al zes van die pareltjes dit seizoen. Eleven/DAZN zette ze op een rijtje: Muja (tegen Kortrijk), Vines (tegen Union), Wijndal (tegen Charleroi), Doumbia (tegen Standard), Corbanie (tegen Club Brugge) en Ondrejka (Club Brugge).

Verboden onder Kompany

Elk van die doelpunten had een Xg (Expected goalpercentage) van 0,18. Cijfers zeggen dus ook niet alles. Het is een kunst die verloren leek te zijn gegaan de laatste jaren. Onder Vincent Kompany was het zelfs verboden van buiten de zestien te trappen bij Anderlecht.

Riemer zag Anders Dreyer het drie keer doen tegen OH Leuven, maar daarna zwegen (dat zondagsschot van Patris op Leuven tellen we niet mee) de kanonnen. Je moet ook de jongens hebben met de traptechniek om dat te doen. Youri Tielemans heeft dat, Wesley Sonck had dat. De juiste combinatie tussen kracht en techniek.

Bij Antwerp zitten er blijkbaar een paar met zulk poeier in de benen. Vergeet ook niet dat Alderweireld ook gericht van ver naar doel kan trappen. Als de meester het voorbeeld geeft, volgt de jeugd. Al die jonge gasten bij Antwerp kijken op naar Alderweireld.