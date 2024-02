Analist legt verschrikkelijk doemscenario op tafel voor KRC Genk

Het kan snel keren in het voetbal. Dat moeten ze bij KRC Genk de voorbije weken hopen, maar het lukt niet meteen.

De dag na kerstmis won KRC Genk met 3-0 van regerend landskampioen Royal Antwerp FC. Iedereen dacht dat de Limburgers eindelijk helemaal vertrokken waren om zich te moeien in de titelstrijd, maar ondertussen is het toch eventjes anders.

Dat het tegen Union SG, de beste club uit de competitie, niet lukte, is zeker geen schande, maar het probleem is veel groter dan dat, zo stelt Stef Wijnants in een interview met Het Belang van Limburg.

“Zelf bracht Genk gewoon te weinig, op een veld dat er nota bene niet al te best bij lag. Het was on-Genks. Eentonig, behoudend, inspiratieloos. Buiten die late kans van Nkuba heeft Genk niets bij elkaar gevoetbald. Ik herinner me geen enkele doelpoging tussen de palen. Dat zegt veel”, klinkt het.

KRC Genk moet vechten voor Play-Off 1

Want de voorbije speeldagen was het ook niet veel soeps, zo meent de analist. “Tegen Cercle en STVV vond ik ook al dat de zaken vanuit Genks perspectief te rooskleurig werden voorgesteld. Tegen OH Leuven werden ze dan keihard met de neus op de feiten gedrukt.”

En dan duikt er automatisch een verschrikkelijk doemscenario op, waar Genk best rekening mee kan houden. “Na vier wedstrijden in 2024 kan ik alleen maar vaststellen dat Play-Off 1 halen nog een stevige uitdaging wordt voor dit Genk.”