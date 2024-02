Analist ziet het grote probleem bij Standard: "Hoe kan je dan het maximale uit je werknemers trekken?"

Standard vecht tegen degradatie. Dat is niet eens een verrassing te noemen na wat er allemaal gebeurde bij de Luikse club afgelopen zomer. Het was er een duiventil en er was ook geen geld om een deftige mercato te hebben. Philippe Albert vreest voor de zaken.

Bij Standard investeren 777 Partners al lang niet meer in de club. Het moet allemaal zelfbedruipend zijn terwijl ze bij hun andere clubs wel geld toestoppen. "Spelers worden al twee maanden te laat betaald: ze moesten telkens twintig dagen wachten op hun maandsalaris. Hoe wil je dan het maximale uit je werknemers trekken?", zucht analist Albert in Le Soir.

"Dat is in elk bedrijf een probleem, ook buiten het voetbal. Je ziet dat toch ook bij Textor, de ­eigenaar van RWDM en nog wat clubs? Het is al moeilijk genoeg om één club te leiden, laat staan vijf.”

En Ivan Leko heeft als vervanger van Carl Hoefkens het tij ook niet kunnen keren. “Het ontbreekt Standard aan stabiliteit: veel nieuwe spelers in de zomer, nu weer. Het discours van Leko is ook al helemaal veranderd. De laatste match viel hij zijn eigen spelers al aan. De wedstrijd zaterdag tegen OH Leuven is heel belangrijk. Dat kan een kantelmoment worden.”