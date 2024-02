Kan een ploeg dit Union nog stoppen? "Ik denk dat deze twee ploegen onze grootste concurrenten zijn"

Union deed afgelopen weekend een goede zaak tegen KRC Genk. De Brusselse club won met 0-1 op het veld van de Limburgers. Genk viel uit de top zes, terwijl Union zijn leiderspositie blijft bevestigen.

Union SG staat alleen op kop met 58 punten. Dat zijn er tien meer dan de eerste achtervolger Anderlecht. Op Club Brugge en Antwerp staat de ploeg 17 punten voor. Het woord titel viel hier en daar al wel eens, kan dit Union deze lijn doortrekken?

"We hopen er natuurlijk altijd op dat we die reeks te kunnen verderzetten", vertelde Alessio Castro-Montes. "Maar we weten van onszelf wel heel goed dat onze kwaliteit is dat we altijd 100% geven. Voorlopig lukt dat nog heel goed. Tegen KRC Genk hadden we nog iets recht te zetten."

Is er nog een ploeg dat dit Union kan stoppen? "Dat gaan we zien hé, ik hoop niemand", lachte hij. "Ik denk dat we toch al getoond hebben dat we iedere ploeg aankunnen."

CEO Philippe Bormans noemde Club Brugge de grootste uitdager. Castro-Montes denkt dat ook Anderlecht het hen nog moeilijk kan maken. "Op Club Brugge en op Anderlecht was het wel niet gemakkelijk, ik denk dat die twee ploegen toch de grootste concurrenten zullen zijn, maar in de Play-offs kan alles."