Na zes jaar bij Gent en acht jaar bij Anderlecht velt ook Frank Boeckx oordeel over dé fase van het weekend

Hein Vanhaezebrouck was furieus na de afgekeurde goal van Julien De Sart tegen RSC Anderlecht. Ondertussen hebben al velen hun mening gegeven, ook Frank Boeckx heeft nu een duidelijke reactie gegeven.

Frank Boeckx was van 2008 tot 2014 actief als doelman bij KAA Gent, tussen 2015 en 2023 (tot 2020 als doelman, daarna als assistent en doelmannentrainer) stond hij op de loonlijst van RSC Anderlecht. Daarmee mag hij gezien worden als een 'onafhankelijk' persoon in de hetze tussen beide ploegen.

Het afgekeurde doelpunt van Julien De Sart beroerde de voorbije dagen de hele media. Hein Vanhaezebrouck was heel ferm in zijn reactie en werd gesteund door het Referee Department, Frank Boeckx reageerde nu ook bij Vier-Nul.

#UnderReview | Zowel Ismaël Kandouss als Kristian Arnstad begaat geen fout volgens het Referee Department. Een VAR-interventie was dus niet nodig na de goal van Julien De Sart in #ANDGNT. ✅📺



"Gent bestolen, ja of neen? Er was een buitenspeldoelpunt van Anderlecht dat totaal geen buitenspel was. Maar het is wat mij betreft geen fout op Arnstad. Het is omdat Kandouss groter is dan Arnstad dat er contact is."

"Arnstad moet Kandouss blokken, dan zal er altijd contact zijn. Dan moet je altijd iemand klein bij iemand groot zetten en dan heb je altijd de kans dat het lijkt op een fout omdat er een contact is", is Frank Boeckx duidelijk over de zaak.