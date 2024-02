Verrassend: Marc Degryse komt terug op zijn periode als technisch directeur bij Club Brugge

Trainer wilde Marc Degryse nooit worden, vanwege te veel de dagelijkse hectiek. Ooit was hij wel technisch directeur bij Club Brugge, maar ook dat liep uiteindelijk niet echt goed af. Nu is hij teruggekomen op die periode.

"Technisch directeur? Dat zag ik wél zitten", aldus Marc Degryse in de podcast vier-nul. "Maar na vier jaar heb ik toch ook mijn conclusies getrokken. Het was een moeilijke periode, omdat we moesten besparen", geeft de analist aan.

Zeventien transfers in vier seizoenen is niet veel geeft Marc Degryse aan

"Op vier seizoenen heb ik toen zeventien transfers gedaan. Dat is niet veel, we hadden de Champions League nodig om te overleven. Het waren andere tijden, maar je hebt in die job ook te maken met politiek en allemaal zaken waardoor je eigenlijk niet altijd je eigen zin kan doordrukken."

"Terwijl je die verantwoordelijkheid wel zelf zou moeten hebben. Als het goed gaat, is het niets. En als het niet goed gaat, dan is het je schuld. Ik vond dat wel een job waar ik mijn leven kon van maken, al gaat dat niet meer gebeuren. Het was op zich wel een leuke job, afhankelijk van de mensen met wie je moet werken."