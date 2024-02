Franky Van der Elst denkt de echte reden voor transfer van Meunier te kennen

Thomas Meunier koos voor een transfer naar Trabzonspor. Een vreemde keuze, zo ziet ook Franky Van der Elst het.

De transfer van Thomas Meunier van Borussia Dortmund naar het Turkse Trabzonspor is ook voor analist Franky Van der Elst een bijzonder gegeven. Dit had hij niet verwacht, zeker niet met het EK in Duitsland voor de boeg.

“De kansen op een EK-selectie waren al niet heel groot. Ik denk dat ze met deze transfer nog wat kleiner zijn geworden. Hij speelde de laatste tijd toch alles in Duitsland en in de Bundesliga loop je meer in de kijker van de bondscoach dan in Turkije”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Geen EK voor Thomas Meunier?

Trabzonspor is volgens Van der Elst sportief gezien een stevige stap achteruit. De analist had ook verwacht dat Meunier nog in de selectie van de Rode Duivels zou geraken, maar die piste lijkt nu helemaal voorbij.

Meer zelfs. Van der Elst denkt dat er mogelijk al contact geweest is tussen bondscoach Domenico Tedesco en Meunier over het EK en dat deze transfer daar het gevolg van is.

“Misschien heeft Meunier van Tedesco te horen gekregen dat het bij de Rode Duivels sowieso een moeilijk verhaal wordt en heeft hij daarom eerder een financiële keuze gemaakt? Ik weet het niet, maar dat zou ik wel nog begrijpen. Hij is toch ook al 32, hè”, besluit Van der Elst.