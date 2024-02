Mark van Bommel komt met opvallend transfergeruchtje bij Antwerp

Royal Antwerp FC speelt vanavond voor de Croky Cup tegen KV Oostende. Het is uitkijken welk basiselftal Mark van Bommel de wei instuurt.

Na Club Brugge en Union SG woensdagavond spelen KV Oostende en Royal Antwerp FC vanavond hun heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België.

Mark van Bommel liet nog niet echt in zijn kaarten kijken over welk elftal hij tegen KV Oostende zal opstellen. Veel wijzigingen moeten er niet verwacht worden.

“Ik ben sowieso al geen voorstander van roteren, dus ik ga ook straks niet plots vijf nieuwe jongens in de ploeg droppen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Als we toch op één naam als vervanger moeten inzetten, dan komen we ongetwijfeld uit bij doelman Senne Lammens. In de vorige bekerwedstrijden kreeg hij telkens de voorkeur op Jean Butez.

Nieuwe transfer voor Senne Lammens?

Lammens kwam afgelopen zomer transfervrij over van Club Brugge, waar hij einde contract was. Hij tekende een contract voor vier seizoenen bij The Great Old.

Mark van Bommel is alvast fan van zijn tweede doelman. “Senne is de toekomst, hij kan hier nog vijftien jaar meegaan”, gaat de trainer van Antwerp verder in zijn betoog over de bekerpartij aan de kust.

Al dropt hij meteen ook een opvallende uitspraak over Lammens. “Áls hij blijft.” Zou de tweede doelman van Antwerp op een transfer azen? Mark van Bommel zei er alvast niet veel meer over, maar begon direct over de kwalificatie van Yusuf met Nigeria voor de finale van de Africa Cup.