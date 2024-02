Moet Antwerp op zoek naar nieuwe coach én sportief directeur? Van Bommel twijfelt aan toekomst én heeft daar zijn redenen voor

Is Mark van Bommel volgend seizoen nog aan de slag als coach van Antwerp FC? Geen enkele waarnemer durft er zijn hand voor in het vuur te steken. De Nederlandse coach twijfelt immers zelf aan zijn toekomst.

Voor alle duidelijkheid: Antwerp FC zal zelf géén afscheid nemen van Mark van Bommel. The Great Old is de Nederlander meer dan erkentelijk voor het werk dat hij het voorbije anderhalve seizoen heeft neergezet. Het is de coach zelf die twijfelt.

Reden voor die twijfel: de financiële onrust die over de Bosuil hangt. Antwerp incasseerde dan wel een pak miljoenen voor Arthur Vermeeren, maar dat geld diende vooral om de cashflowproblemen enigszins onder controle te krijgen. Veel ruimte voor (kwalitatieve) versterking is er nooit geweest.

Daarnaast frustreert het van Bommel nog steeds dat Antwerp deze winter niet naar de zon is getrokken. De Nederlander benadrukte de voorbije maanden meermaals dat de basis voor de dubbel van vorig seizoen in Dubai is gelegd. Die basis is er dit jaar niét.

Geen versterkingen, geen geld en... geen Overmars

Tel daarbij de (dreigende) afwezigheid van Marc Overmars op en de balans om al dan niet aan te blijven helt momenteel negatief over. Bovendien hoeft van Bommel niet actief op zoek te gaan naar een nieuwe club. Zijn prestaties met Antwerp zorgden voor meer dan genoeg interesse...