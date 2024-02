Nog een paar héél zware programma's: Standard is nog niet veilig, wie gaat degraderen?

Nog zes speeldagen en het reguliere seizoen in de Jupiler Pro League zit erop. Zowel bovenaan het klassement als onderaan het klassement kunnen het nog interessante speeldagen worden. Wie gaat de strijd tegen degradatie weten te ontlopen?

Freyr Alexandersson van KV Kortrijk gelooft er nog in dat zijn team play-off 3 kan vermijden. Toch zal het voor De Kerels heel moelijk worden, temeer de West-Vlamingen geen al te makkelijk programma hebben op de laatste zes speeldagen.

Maar hoe zit het voor de andere ploegen die momenteel in het rechterrijtje staan? Los van de duels tussen de verschillende staartploegen is het ook interessant om te kijken wie waar eventueel nog puntjes kan losweken van de toppers.

We zetten dan ook graag de programma's van de staartploegen voor jullie op een rijtje, te beginnen helemaal onderaan bij KV Kortrijk. We stellen u bovendien ook graag de vraag welke drie teams uiteindelijk zullen degraderen volgens jullie. (Uiteraard weten we dat het nummer veertien na play-off 3 nog een barragematch speelt tegen het nummer drie uit de Challenger Pro League, nvdr)

De programma's:

KV Kortrijk: STVV (uit), Union (thuis), Mechelen (uit), RWDM (thuis), Antwerp (thuis), Anderlecht (uit)

AS Eupen: Club Brugge (uit), Cercle Brugge (thuis), Gent (thuis), Anderlecht (uit), STVV (thuis), Standard (uit)

RWDM: Antwerp (thuis), Genk (uit), OH Leuven (thuis), Kortrijk (uit), Anderlecht (thuis), Cercle Brugge (uit)

Charleroi: Anderlecht (thuis), OH Leuven (uit), Genk (thuis), Westerlo (uit), Cercle Brugge (thuis), Gent (uit)

OH Leuven: Standard (uit), Charleroi (thuis), RWDM (uit), Union (thuis), Club Brugge (uit), Mechelen (thuis)

Standard: OH Leuven (thuis), Westerlo (uit), Union (uit), Gent (thuis), Genk (uit), Eupen (thuis)

Westerlo: Union (uit), Standard (thuis), STVV (uit), Charleroi (thuis), Mechelen (uit), Genk (thuis)