Antwerp verrast met uitgaande transfer van basisspeler

Royal Antwerp FC zit in de halve finales van de Croky Cup en speelt ook nog mee voor de prijzen in de Jupiler Pro League. Toch vertrekt er alweer een speler uit de A-kern die toch wel wat speelminuten maakte.

Royal Antwerp FC heeft zelf aangekondigd op de sociale media dat Arbnor Muja nog vertrekt bij de club. Hij trekt naar het Turkse Samsunspor en dat gaat om een definitieve transfer.

De 25-jarige speler kwam dit seizoen al 35 keer in actie voor The Great Old. Daar waren 23 basisplaatsen bij, waardoor hij zeer belangrijk was voor The Great Old.

Arbnor Muja (25) heeft een transfer beet naar de Turkse Süper Lig. Hij gaat voetballen voor Samsunspor. Het gaat om een definitieve overgang.



RAFC ontdekte Muja vorig seizoen tijdens de dubbele confrontatie met het Kosovaarse FC Drita in de voorrondes van de Conference League.

Voor Mark van Bommel een nieuwe tegenvaller. De coach van The Great Old zag eerder ook al Arthur Vermeeren vertrekken naar Atletico Madrid.

In Turkije was de transfermarkt nog open tot vrijdagnacht. Daar hebben ze bij Samsunspor dus van geprofiteerd.