Schrik voor de Bosuil? Niet bij KV Oostende: "Ik heb erger meegemaakt"

Bij KV Oostende gingen er pintjes rond in de kleedkamer. Dat moest je Ewan Henderson geen twee keer zeggen. De middenvelder van KVO scoorde een wondermooie goal tegen Antwerp en hield daarmee de hoop op een bekerfinale levend.

Hebt u al eens een uitgebreid gesprek proberen aanknopen met een Schot? Wel, we hebben een poging gedaan, maar de concentratie moet dan wel top zijn. Het accent van Henderson is zwaar, maar de 23-jarige is wel een enorm sympathiek man.

En hij kan ook een stukje voetballen, da's mooi meegenomen in de huidige situatie van Oostende. "We hebben een indrukwekkende prestatie neergezet. Het is essentieel dat we dit niveau vasthouden voor binnen drie weken, want je weet nooit wat er kan gebeuren", zei hij met kamerbrede glimlach.

"Mogelijk kon ik de bal niet beter raken bij mijn doelpunt. Het was een fantastisch gevoel, en ik ben opgetogen dat ik heb gescoord. Aanvankelijk vreesde ik dat de bal naast het doel zou gaan."

Makker, ik heb tegen Celtic gespeeld

De spelersgroep van KVO toont een grote veerkracht. "We vormen een krachtig team en hebben vertrouwen in elkaar. De financiële moeilijkheden hebben ons als team dichter bij elkaar gebracht, omdat we allemaal met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd."

"Wat buiten het veld gebeurt, ligt buiten onze controle, maar op het veld hebben we wel invloed. We geloven sterk in een positief resultaat in de terugwedstrijd. Schrik voor de sfeer op de Bosuil? Makker, ik heb voor en tegen Celtic gespeeld... Weet je wat dat is? (lacht)