Union-spelers keren zich tegen VAR na discutabele fase en zagen het helemààl anders

Op het veld van Club Brugge kroonde Union zich in de blessuretijd nog tot morele winnaar met een laat doelpunt. Thuis tegen Westerlo kregen ze in de competitie een koekje van eigen deeg.

Al was het een koekje dat enorm zuur smaakte voor Union dat afstevende op een verdiende 2-1 overwinning in het Dudenpark na een tweede helft waarin Westerlo amper gevaarlijk kon zijn. Tot de bal op de stip ging na een VAR-interventie en fout van Mac Allister op Frigan.

Omgekeerd

"Volgens mij werd er zelfs een fout gemaakt op Mac Allister", oordeelt Alessio Castro-Montes achteraf. "Ik heb de beelden herbekeken en het is toch heel discutabel. Er is wel vaker contact langs twee kanten in een voetbalwedstrijd", vindt de wingback.

Gelijkspel als nederlaag

Zijn ploegmaat Loïc Lapoussin leek lange tijd de matchwinnaar te worden met 2 doelpunten maar volgens de Malagassiër voelde het na de wedstijd meer aan als een nederlaag: "Of het nu een strafschop was of een doelpunt uit een actie, het staat 2-2 op het einde. We moesten het nooit zo ver laten komen. Dit voelt echt aan als een nederlaag", was hij teleurgesteld.

Veel tijd om stil te staan bij het gelijkspel heeft Union niet. Donderdag wacht immers een belangrijk Europees duel tegen Eintracht Frankfurt. "We moeten het match per match bekijken. We hebben de beker nog, de competitie en Europa. Dat mogen we niet door elkaar halen en we moeten gefocust blijven wedstrijd per wedstrijd", besluit hij.