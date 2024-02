Van Genk tot Antwerp, iedereen kent hem nu wel: "Die reflexen heb ik al sinds mijn jeugd"

KV Oostende dit seizoen, dat is een apart verhaal. Sportief in de problemen door extrasportieve problemen, maar wel in de halve finales van de Croky Cup. Vanavond nemen ze het op tegen FC Luik en die zijn maar beter gewaarschuwd.

Doelman Brent Gabriël heeft net als zijn ploegmaats immers nieuwe energie opgedaan door tegen Antwerp 1-1 gelijk te spelen. "Dat gevoel gaan we meenemen naar de competitie hoor, dat is zeker", zei de hoogblonde doelman met een brede grijns. "Ik droom van die finale. Eerst naar Antwerp en dan naar Brussel", knipoogde hij. "Als we zo spelen, gaan we ons redden. Daar twijfel ik geen seconde aan. We kunnen het niet wegsteken dat het wat moeilijk is geweest dit seizoen met die puntenaftrek, maar het heeft ons wel sterker gemaakt. Ik geniet van met deze groep te spelen." Gabriël heeft intussen la drie eersteklassers laten zien hoe goed zijn reflexen zijn. "Die reflexen heb ik al sinds mijn jeugd. Het is erg leuk om te doen. Je hebt toch niet veel tijd om na te denken. Dat onbeschrijfelijke gevoel wanneer de bal toch tegen je hand vlieg."