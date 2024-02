Huurling doet boekje open over moederclub uit Jupiler Pro League: "Ze hebben me gebroken"

SK Beveren versterkte zich met Erdon Daci. De 25-jarige Macedoniër wordt gehuurd van Westerlo.

Erdon Daci hoopt in de Challenger Pro League bij SK Beveren zijn carrière nieuw leven in te blazen. Een stapje terug, van bij Westerlo in de Jupiler Pro League, om er dan twee vooruit te kunnen zetten.

Waarom kiest hij voor Beveren? “Deze club hoort thuis in de Jupiler Pro League. Bovendien wil ik ergens eerste keuze zijn, geen tweede viool spelen. Ik wil winnen en strijden voor prijzen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Promoveren dus en dat heeft hij al eens meegemaakt met Westerlo enkele seizoenen geleden. Hij leek op weg om ook in de Jupiler Pro League een basispion bij Westerlo te zijn, maar toen kreeg hij af te rekenen met een kruisbandblessure.

Erdon Daci gebroken door Westerlo

Een jaar later was Daci opnieuw fit, maar hij paste dit seizoen niet meer in de plannen van Westerlo. Hij wil het ongelijk van sommige mensen bewijzen, maar krijgt die kans niet. “Eerlijk, ik was teleurgesteld.”

“Ik heb mezelf bewezen, was belangrijk voor de ploeg. Toch kreeg ik niet evenveel krediet als anderen. Maar ik respecteer iedereen zijn mening. Mentaal was het niet makkelijk dit seizoen. Van de basis naar de tribune. Soms begreep ik er helemaal niets van. Ze hebben me gebroken.”