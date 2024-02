RWDM heeft nieuwe coach op het oog: 'Gesprekken hebben al plaatsgevonden'

RWDM staat voor zeer spannende weken. Coach Claudio Caçapa werd afgelopen weekend ontslagen na een nieuwe nederlaag. De club zoekt nu vol op naar een vervanger.

Claudio Caçapa is sinds de 4-0 nederlaag van zondag tegen Antwerp geen coach meer van RWDM. Voorlopig heeft Igor De Camargo de leiding over de trainingen, maar het management van de club is actief op zoek naar een nieuwe coach in een poging om de club in 1A te houden.

De namen van Hernan Losada en Emilio Ferrera werden gisteren al genoemd, maar dinsdag lekte er een nieuw doelwit uit. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is RWDM al in gesprek gegaan met Bruno Irlès.

De 48-jarige Fransman zit al meer dan een jaar zonder club. Hij was het laatst actief als hoofdcoach van Troyes.