Derbykoorts neemt toe in West-Vlaanderen: zo veel Club Brugge-fans zullen in het bezoekersvak zitten tijdens derby

Zondagnamiddag neemt Cercle Brugge het op tegen Club Brugge. Het belooft een leuke Brugse derby te worden.

Zondag wacht de Brugse derby. Het belooft dit seizoen een extra leuke te worden. Club Brugge staat 3e in het klassement en wil zo veel mogelijk punten sprokkelen voor de Play-offs beginnen terwijl Cercle nog volop strijdt om een ticket voor Play-off 1.

Dinsdag berichtten we over Thibo Somers die vertelde dat hij mogelijk achter het doel zal supporteren voor zijn club, samen met de fans. Hij is geschorst voor het duel, waar hij duidelijk van afziet.

Maar ook Club Brugge-fans zullen talrijk aanwezig zijn in het bezoekersvak. Volgens de club zullen er zeker meer dan 5.600 supporters van blauw-zwart aanwezig zijn in het stadion.