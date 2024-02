Wordt dit de speler die Standard er terug bovenop krijgt? "Hij was de beste van de ploeg"

Standard heeft afgelopen weekend een deugddoende overwinning behaald tegen OH Leuven, met dank aan een mooi doelpunt van Aiden O'Neill. Die kwam heel goed terug van de Asian Cup.

Aiden O'Neill maakte veel indruk afgelopen weekend. Het was ook de eerste keer dat Ivan Leko hem kon opstellen, omwille van de Asian Cup. Zijn terugkeer van het tornooi voelt bijna een transfer aan voor Ivan Leko.

"O'Neill is zelfverzekerder dan voorheen. Misschien heeft de Asian Cup hem goed gedaan", vertelt Philippe Albert aan La Tribune. "In deze wedstrijd was hij de beste speler van de ploeg, zowel in het herstel als in de aanval. Hij was de hele wedstrijd betrokken."

Nu Standard een reeks goede wedstrijden kan neerzetten, blijkt Aiden O'Neill een sleutelfiguur te zijn. "Hij maakte bijna geen fouten en zijn mentaliteit was onberispelijk. Het was zijn beste wedstrijd voor de Rouches", concludeert Albert.