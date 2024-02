Zeer slecht nieuws voor KAS Eupen in strijd om behoud

KAS Eupen krijgt een flinke opdoffer te verwerken. Een sterkhouder zal enkele weken aan de kant staan.

Het is tijd om te presteren voor KAS Eupen. De club staat momenteel 15e in de stand met 21 punten. Eupen krijgt nog een zwaar einde van de reguliere competitie en zal er alles aan willen doen om nog uit de rode zone te klimmen.

Maar het zit niet mee voor de ploeg. Afgelopen weekend verloor Eupen met 4-0 van Club Brugge. Tijdens de wedstrijd speelde de club een van zijn sterkhouders kwijt. Gary Magnée moest voor het halfuur nog het veld geblesseerd verlaten.

Eupen kwam op zijn clubwebsite nu zelf met een update over zijn toestand. 'Middenvelder Gary Magnée heeft een knieblessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen Club Brugge. Hij wordt binnenkort geopereerd en zal enkele weken out zijn', klinkt het. Zo krijgt de club een flinke opdoffer te verwerken in de strijd om het behoud, vlak voor het einde van de reguliere competitie.