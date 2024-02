Analist ziet dat deze drie clubs niet meer te redden zijn: "In één seizoen is het daar naar de 'kloten' geholpen"

De strijd om de Champions' Play-offs is helemaal losgebarsten, maar ook onderin is het ongemeen spannend. Er moet nog beslist worden wie de Play-downs gaat spelen. Al is het voor analist Dennis Van Wijk duidelijk dat drie ploegen die niet zullen kunnen ontlopen.

Van Wijk ziet Standard en Westerlo zich nog wel uit de moeilijkheden voetballen, maar is wel streng voor wat er gebeurd is bij de Rouches. OHL en Charleroi zullen dan weer spelen voor die vierde laatste plaats.

Maar voor RWDM, Eupen en Kortrijk is het al te laat, denkt Van Wijk. "Wat bij RWDM gebeurd is met die Textor, dat zou toch niet mogen", zucht hij in HLN. "Ik was daar vorig jaar nog aan het eind van het seizoen tegen Beerschot. Wat een fantastische sfeer en met Euvrard hadden ze een goede coach."

"In één seizoen is het daar helemaal naar de 'kloten' geholpen. Eupen en Kortrijk zijn nu het slachtoffer van jarenlang mysterieus beleid uit Malesië en Qatar. Die flirten al een tijdje met de ondergang. Je kunt dat even uitstellen, maar op een dag word je ingehaald door de realiteit."