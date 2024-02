Luc Nilis vertelt over zijn Anderlecht-jaren en hekelt één trainer in het bijzonder: "Razend was ik! Ik moest me inhouden om niet te juichen toen de tegenstander scoorde"

Luc Nilis is een icoon van het Belgisch voetbal. Eén van de meest stilistische voetballers die er ooit op onze velden heeft rondgelopen. In de podcast van Radio Radzinski komt hij terug op zijn Anderlecht-jaren, waar hij met één trainer toch wel overhoop lag.

Nilis heeft veel successen gekend bij Anderlecht, maar er waren ook donkere dagen. Zoals in de Europese campagne van het seizoen 1989-1990. In de finale van de Europacup II tegen Sampdoria zet trainer Aad de Mos zijn steraanvaller op de bank.

"Als ik het niet zo kort voor de wedstrijd had vernomen, dan was ik gewoonweg niet mee afgereisd", aldus Nilis bij Radio Radzinski. "Ik was echt razend kwaad. Het kon mij ook niet meer schelen."

"Bij de 2-0 van Sampdoria heb ik echt mijn best moeten doen om niet te juichen. Net daarna moet ik dan nog eens invallen, op een moment dat je weet dat het kalf verdronken is. Als de Mos mij had laten starten ben ik er zeker van dat we met die beker naar huis terug waren gekeerd."

Boskamp, de redder

Daarna wordt hij ook nog eens niet geselecteerd voor het WK in Italië door bondscoach Guy Thys. Betere jaren lagen echter in het vooruitzicht, want Johan Boskamp werd bij Anderlecht aangesteld als trainer.

"Hij heeft mij altijd onvoorwaardelijk gesteund en daar ben ik hem tot op vandaag bijzonder dankbaar voor. Ik ben iemand die nood heeft aan vertrouwen en respect. Als dat er niet is, dan doe ik de deur dicht. Boskamp kon brullen en schreeuwen, maar hij heeft nooit het geloof in zijn spelers verloren en daardoor was hij ook populair."