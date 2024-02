Anderlecht tart de statistiekwetten al een heel seizoen: ze overtreffen zich

Anderlecht is een enigma. De Brusselaars blijven maar punten pakken terwijl ze zelden dominant zijn. In de onderlinge confrontaties met de andere topclubs zijn ze zelfs de beste, al is de perceptie anders. Ze tarten de wetten van de wetenschap...

HLN onderzocht hoeveel balbezit Anderlecht nu daadwerkelijk heeft. De tweede in de stand heeft gemiddeld 51 procent balbezit. Dat is niet echt dominant te noemen. Daarbij zijn ook nog matchen tegen RWDM (73 procent balbezit) en OH Leuven (72 procent). Het laagterecord was de wedstrijd op AA Gent, waar Anderlecht slechts 36,7% balbezit. Het toont aan dat Brian Riemer niet echt wakker ligt van het hebben van de bal, als er maar gescoord wordt en er een stevige organisatie staat. Anderlecht scoorde dit seizoen al 48 keer, terwijl Union (54) en Club Brugge (53) beter doen. Maar op basis van de expected goals hadden ze zelfs maar aan 39 mogen zitten. Anderlecht doet op dat vlak beter dan verwacht. Anderlecht overtrof statistisch gezien hun verwachte doelpuntentotaal in 16 van de 25 wedstrijden, wat neerkomt op meer dan de helft van hun gespeelde wedstrijden.





Volg Anderlecht - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (18/02).