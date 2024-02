KAA Gent blijft maar op de sukkel, maar sterkhouder wil niet spreken van crisis: "Missen tikkeltje geluk"

KAA Gent blijft maar klap na klap incasseren. Midweeks nu ook al tegen Maccabi Haifa. De eerste winst van 2024 laat héél lang op zich wachten. Zondag krijgen ze een nieuwe kans in Eupen.

Gent zit in een moeilijke periode nu er toch wel drie smaakmakers vertrokken zijn. “De tweede helft tegen Maccabi vond ik nochtans niet onaardig. Ook tegen Anderlecht en Cercle Brugge verdienden we volgens mij meer. We verliezen nu evenwel voor de vierde maal op een rij en dat komt hard aan", aldus Julien De Sart.

De onrust begint toch te groeien aangezien ook play-off 1 stilaan in gevaar komt. “Uiteraard overheerst frustratie nu in de kleedkamer. We missen gewoon dat tikkeltje geluk. In Eupen moeten we absoluut de drie punten op zak steken, daar mag geen twijfel over bestaan.”

Al wil de middenvelder, de laatste weken de man die als één van de weinigen het hoofd boven water houdt, nog niet spreken van een crisis. "De sfeer in de groep is nog opperbest. Ik was eerder al actief bij clubs in crisis en geloof me: dit team verkeert niet in crisis. Wij missen gewoon wat realisme.”