KVC Westerlo-coach Rik De Mil haalt de loftrompet boven voor zijn spelerskern

KVC Westerlo heeft vrijdagavond met 2-1 gewonnen van Standard. Coach Rik De Mil was erg tevreden over hoe zijn spelers uit de kleedkamer kwamen na de rust.

KVC Westerlo begon redelijk rustig aan de wedstrijd, zonder veel initiatief. "We begonnen goed, voor vijf minuten. Nadien vond ik Standard beter. Mijn plan was niet om zo laag te staan in het begin. We gaven niet veel kansen weg, dat was goed. We bleven stabiel", vertelde Rik De Mil na afloop.

"Ik dacht dat die eerste goal ons de energie ging geven om terug in de wedstrijd te komen. Maar de gelijkmaker van Standard was verdiend. Ik was bij de rust dus niet blij", gaat hij verder.

Na de rust verliep het een pak beter voor de Kemphanen. Er werd meer naar voor gevoetbald terwijl Standard op hun helft werd gedwongen. Hij looft zijn spelerskern voor hoe ze uit de kleedkamer zijn gekomen.

"Toen hebben we wat zaken veranderd. Mijn team kwam uit de kleedkamers met veel meer druk naar voren. We vonden een manier om ze minder te laten spelen. We creëerden niet veel, maar we gaven ook niets weg. Dit is hoe ik mijn team wil zien."

"Daarna maken we die mooie 2-1. Dat was niet alleen geluk. Als je meer dominant bent komen zulke dingen gewoon. Ik ben erg blij hoe we na de rust van mentaliteit zijn veranderd tegen een goede ploeg", besluit een gelukkige Rik De Mil.