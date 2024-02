KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck over sterkhouder van JPL-topclub: "Hij kan soms een eikel zijn"

Hein Vanhaezebrouck houdt niet van verliezen, dat is duidelijk. De trainer van KAA Gent heeft veel bewondering voor twee sterkhouders van concurrenten.

Hein Vanhaezebrouck was te gast bij RTBF. Daar sprak hij over heel wat zaken in 'Sur Le Gril'. Hij had het over het feit dat hij absoluut niet tegen verliezen kan, maar ook over twee sterkhouders van concurrenten.

Die eerste was Hans Vanaken. Hij werd door Alexandre Boucaut flink bekritiseerd. De voormalige scheidsrechter zei dat hij "een van de meest duivelse spelers op het veld" was. Vanhaezebrouck ziet dat anders. "Hans Vanaken kreeg flink wat kritiek, maar hij is een echte winnaar!"

Ook Christian Burgess krijgt soms kritiek over zijn acties op het veld. De Gentse coacht looft zijn vechtlust. "Christian Burgess bij Union, hij kan soms een eikel zijn, maar wat een vechter!"

"Als ik een wedstrijd verlies, ben ik respectvol, feliciteer ik de tegenstander... en dan vertrek ik meteen. Ik ga er geen punt van maken: ik haat verliezen", besluit Vanhaezebrouck.