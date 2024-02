'Nieuwe voetbalstadion van Club Brugge gaat wel héél veel geld kosten'

Club Brugge blijft dromen van een nieuw stadion. Dat sleept ondertussen al jaren en jaren aan. En de bouw van een nieuwe tempel zou wel eens heel erg duur kunnen gaan worden.

Een stadion met 40.000 plekjes op de bestaande site op Olympia. Dat is het plan van Club Brugge, waarvoor in november een omgevingsvergunning aangevraagd werd. Een aangepast versie weliswaar, want er wordt al jaren gepoogd om een omgevingsvergunning erdoor te krijgen.

Sommige buurtbewoners doen moeilijk en er lopen ondertussen al heel veel rechtzaken. Sowieso zal de bouw van het stadion heel erg duur zijn. Het Nieuwsblad spreekt over een bedrag van liefst 150 miljoen euro.

Stadion moet tot 150 miljoen euro kosten

Rest de vraag: wie gaat dat ophoesten? Club Brugge gaat sowieso een groot deel zelf betalen, want het heeft de voorbije jaren goed geboerd. Toch is een zoektocht naar eventuele extra investeerders zeker gewenst en nuttig.

De komende jaren zal moeten blijken hoe snel het stadion er zal gaan staan. Ondertussen wordt er ook gedacht aan bouwen in Charleroi en bij Union SG. Krijgen de stadiondossiers eindelijk een vlucht vooruit?