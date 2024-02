KAA Gent krijgt te maken met triestige omstandigheden: bekritiseerde burgemeester verdedigt nogmaals beslissing

KAA Gent maakt zich nog eens op voor een Europees avondje. De triestige omstandigheden nemen wel al wat van de glans weg: het wordt een wedstrijd zonder publiek tegen Maccabi Haifa.

Gent moet in eigen stadion een nipte achterstand goedmaken. Toeschouwers zijn echter niet toegelaten. Een besluit waar burgemeester Mathias De Clercq al veel kritiek voor kreeg. "Het niet toelaten van supporters tijdens de wedstrijd is op uitdrukkelijke vraag van de politie", legt De Clercq nog eens uit bij VTM.

"De politie beschikt over verschillende ernstige signalen over verstoring van de veiligheid van de supporters. Ik kan niet anders dan dergelijk veiligheidsadvies te respecteren. Ik ben bevoegd voor de veiligheid en de politie is heel duidelijk. Hier staat heel veel op het spel."

Ik vind het ook jammer dat ik zelf niet kan gaan kijken

Zowat iedereen betreurt het, inclusief de burgemeester. "Ik vind het jammer dat er geen voetbalfeest kan plaatsvinden en ik als Buffalo-supporter zelf ook niet kan gaan. Een duidelijk veiligheidsadvies kan ik helaas niet naast mij neerleggen. De politie geeft ook aan dat er een heel ernstige dreiging is voor een bommelding."

Als het zo ver zou komen, brengt dat wel wat teweeg. "Dan moet sowieso het stadion ontruimd worden. Het UEFA-reglement zegt dat een wedstrijd die meer dan dertig minuten stilligt neerkomt op een forfaitnederlaag voor de thuisploeg. Het is natuurlijk ook de bedoeling niet dat Gent met 0-5 zou verliezen."