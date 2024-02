Krijgt Club Brugge nu té veel voor Thiago? Analist pakt uit met opmerkelijk standpunt én vergelijking met Liverpool-spits

In de derby tegen Cercle lukte het even niet, maar Igor Thiago heeft Club Brugge natuurlijk wel al vaak laten juichen dit seizoen. Zo vaak dat ze het ook bij Brentford opgemerkt hebben en 37 mijloen euro voor hem veil hebben.

De Braziliaan zelf grijpt natuurlijk zijn kans om volgend seizoen een stap hogerop te gaan voetballen. "Ik denk dat hij gewoon denkt: ik ga naar de Premier League en ga nog zo veel mogelijk doorontwikkelen", aldus Frank Boeckx in de podcast Vier-Nul.

Blijft de vraag of zo'n hoog transferbedrag niet zal wegen op een speler. Of dat misschien al gedaan heeft, gezien zijn gemiste kansen van het voorbije weekend. "37 miljoen is natuurlijk heel veel. Het is veel geld voor de Belgische competitie, maar is het té veel?"

Club Brugge-spits Thiago een beetje een type-Nuñez

Boeckx beantwoordt de vraag door een vergelijking te trekken. "Liverpool heeft voor Darwin Nuñez, een beetje hetzelfde type, 70 miljoen betaald. Ook geen fantastische afwerker. Die heeft ook nog werk." Thiago ook, maar in Engeland moet hij wel kunnen verbeteren.

"In de Premier League zitten de beste trainers ter wereld en heb je de beste tegenstanders. Binnen twee jaar is hij Thiago een afgewerkt product en kan hij nog steeds verkocht worden aan grotere bedragen."