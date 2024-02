Marc Degryse heeft hogere verwachtingen van Club Brugge en velt scherp oordeel: "Dat is ook geen excuus"

Marc Degryse is echt niet mals voor Club Brugge. Gelijkspelen tegen de nummer 6 uit de rangschikking kan gebeuren, zou je zeggen. Toch mag van blauw-zwart meer verwacht worden volgens de analist.

De Brugse derby was puur op technisch gebied geen voltreffer. Dat werd vooral toegewezen aan de speelwijze van Cercle. Degryse vindt niet dat de ploeg van Ronny Deila dat als reden kan inroepen. "Ik verwacht toch ook meer van Club hoor op voetbaltechnisch gebied", klinkt het in de podcast Vier-Nul.

"Niet enkel achteraan beter uitvoetballen, maar ook voorin. Ik heb te weinig Skov Olsen en Nusa gezien, die toch een individuele actie hebben. Tegen, met alle respect, Miangue en Utkus. In de tweede helft kwam Nusa er een beetje door. Skov weinig gezien. Het veld lag misschien niet best, maar dat is eigenlijk ook geen excuus."

Geen excuses voor Club Brugge

En daarnaast was er uiteraard nog het verhaal van de efficiëntie. "De kansen die Thiago krijgt, moeten ook binnen. En zelfs die eerste kans voor De Cuyper moet binnen het kader. Die eerste grote kans voor Thiago, waarbij hij door Nielsen wordt weggestuurd, moet binnen het kader zijn."

Als de Braziliaan daar de 0-1 kan maken, krijg je wellicht een heel ander verhaal. "Je moet tegen Cercle proberen op voorsprong te komen. Dan ga je makkelijker voetballen."