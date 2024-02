Tweede plaats al in gevaar tegen Anderlecht voor Club Brugge? "Altijd weer hetzelfde liedje"

Club Brugge heeft tegen Cercle Brugge opnieuw punten laten liggen en kijkt nu al tegen een grote achterstand aan. Het programma de komende weken wordt er ook niet makkelijker op.

Als recordtransfer Igor Thiago tegen Cercle Brugge één van zijn twee grote kansen had gescoord, was er wellicht opnieuw niets aan de hand geweest. In 2024 pakt Club 11 op 18 in de Belgische competitie, wat net voldoende is.

De achterstand op Union is sinds de winterstop gegroeid van 15 punten naar 17 punten, op Anderlecht is de kloof nu al negen punten. In plaats van in te lopen, groeit de achterstand op de top twee dus alleen maar.

"Het is iedere week hetzelfde liedje. We kunnen niets meer laten liggen, maar als het wel gebeurt dan is het dubbel zo pijnlijk", zei Maxim De Cuyper. "De wedstrijd tegen Anderlecht wordt opnieuw heel belangrijk."

Programma Club Brugge

Het programma voor de laatste wedstrijden van de reguliere competitie is dan ook nog eens zwaar. Zondag ontvangt Club Anderlecht, nu al een belangrijke wedstrijd voor plek twee. Daarna volgt nog een verplaatsing naar Genk, een thuiswedstrijd tegen OHL en een verplaatsing naar STVV.

"Er wachten ons nog vier zware wedstrijden, met de toppers tegen Anderlecht en Genk, maar we moeten er gewoon alles aan doen om ons resterende programma zonder kleerscheuren door te komen", stelde Vanaken nog.