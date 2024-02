Vanhaezebrouck vindt uitleg van burgemeester goedkoop en heeft ook duidelijke boodschap voor fans KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent zullen proberen Europees door te stoten, ondanks dat fans niet in het stadion zijn toegelaten. De trainer van de Buffalo's kan zich ook niet helemaal vinden in de uitleg die hiervoor gegeven wordt.

Het Laatste Nieuws ving op hoe het op de persbabbel van Vanhaezebrouck vooral over de fans ging. "Zij nemen onze spreuk altijd ter harte: 'Nie neute, nie pleuje'". Ze hebben nu wel reden om te 'neuten', vindt Vanhaezebrouck. Het programma bood eerder al matchen tegen een Israëlische, Oekraïense en IJslandse opponent.

Gent-fans cadeau bezorgen

"Dan overleef je de groep en loot je wéér een Israëlisch team. Jammer. Maar ik zou zeggen tegen de fans: 'Nie pleuje, gasten.' Zondag volgt er een heel belangrijke match", verwijst de coach naar de ontmoeting met Antwerp. "En wij zullen tegen Maccabi proberen zorgen voor een cadeau aan de fans."

In de hoop dat in de volgende ronde wel een aantrekkelijke affiche volgt. Wat vindt Vanhaezebrouck nu van het besluit om fans te weren voor Gent-Maccabi Haifa? "Ik betreur dat er sommige groepen zijn die het voetbal willen aangrijpen om heisa te maken of dreigingen te uiten."

Vanhaezebrouck betreurt dreiging

"Die groepen, enkelingen eigenlijk, denken dat ze alles in de maatschappij kunnen platleggen", vervolgt hij zijn betoog. "En ze slagen daar blijkbaar ook in. In Hongarije waren er wél fans welkom. Daar was een strikte organisatie en beveiliging, zelfs gewapend. Hier heeft men blijkbaar heel veel schrik."

Eerder op de dag heeft burgemeester Mathias De Clercq nog een verklaring gegeven voor de genomen beslissing. "De uitleg dat we bij een bommelding een forfaitnederlaag riskeren, vind ik een beetje goedkoop. In zulke omstandigheden zal de UEFA geen 0-5 opleggen, denk ik."