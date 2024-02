Voorzitter KRC Genk zet puntjes stevig op de i en wil iets benadrukken over communicatie rond positie Wouter Vrancken

KRC Genk staat zowaar pas zevende met vier speeldagen te gaan. Over de positie van Wouter Vrancken werd al snel klaarheid geschept: hij behoudt het vertrouwen. Al is het wel zo dat het bestuur kort op de bal speelt, benadrukt Peter Croonen.

De voorzitter van Genk heeft bij Het Nieuwsblad gereageerd op stevige dip die zijn ploeg toch enkele weken kende. Heeft dat hem verrast? "Toch wel. Na onze sterke prestatie op Anderlecht en de referentiematch tegen Antwerp had ik een 3 op 15 niet zien aankomen."

"Al hadden we al langer ingecalculeerd dat de Afrika Cup ons een moeilijke maand januari kon bezorgen", volgt er ook wel een nuance. Dimitri de Condé sprak al snel het vertrouwen in Wouter Vrancken uit. De rust werd zo bewaard. Croonen wil ook wel vermijden dat een andere perceptie gaat ontstaan.

© photonews

"Tegelijkertijd gaan we in zo’n periode het gesprek aan met de trainer en de staf om samen op zoek te gaan naar betere prestaties. Het is niet zo dat wij de dingen zomaar op hun beloop laten", onderstreept hij. Genk koestert dus nog altijd bepaalde verwachtingen.

"Wij zijn brandend ambitieus, al is dat nog iets anders dan dat je alles op zijn kop zet of in twijfel trekt op het moment dat je een wedstrijd verliest of uit de top drie valt."