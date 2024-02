Lior Refaelov laat zich uit over KAA Gent en het lege stadion waarin gespeeld moet worden

KAA Gent staat woensdagavond oog in oog met Maccabi Haifa. De wedstrijd tegen de ploeg van ex-Anderlechtspeler Lior Refaelov wordt in een leeg stadion afgewerkt.

KAA Gent en Maccabi Haifa gaan woensdagavond op zoek naar een plaatsje bij de laatste zestien in de Conference League. De Buffalo’s moeten een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weten op te halen.

Bij de tegenstander ook Lior Refaelov die maar liefst 12 jaar in ons land speelde en ook de Gouden Schoen wist binnen te halen. Het wordt een partij waarin de Israëlische club geschiedenis kan schrijven door zich te kwalificeren.

“Terugkeren naar België waar ik zoveel mooie momenten heb beleefd, is natuurlijk heel fijn. België is mijn tweede thuis”, laat Refaelov weten aan Het Nieuwsblad. “De kansen zijn volgens mij 50-50 maar we hebben een klein voordeel en we zullen er alles aan doen om ons te plaatsen.”

Leeg stadion voor Gent-Maccabi

Binnen de ploeg draait het heel erg goed en staat op de eerste plaats in de vaderlandse competitie, al beseft Refaelov ook wel dat KAA Gent een sterke tegenstander is, want hij volgt de Belgische competitie nog altijd op de voet op.

De KAA Gent Arena blijft woensdagavond om veiligheidsredenen echter leeg. “Ik vond het ook al heel jammer dat ik de Gentse spelers en technische staf vorige week niet kon verwelkomen in ons stadion. De sfeer in dit stadion kan ook formidabel zijn, dus hier voetballen in een leeg stadion blijft jammer maar het kan voor ons een voordeel zijn.”