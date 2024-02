Tegenstander vol lof voor Belgische topclub: "Van het beste in heel Europa"

In de Jupiler Pro League verloor KV Kortrijk afgelopen weekend van Union SG. Die maken zich op voor een Europese knalwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De coach van De Kerels was enorm onder de indruk van de leider in de Belgische competitie.

Freyr Alexandersson zag zijn team de eerste 20-25 minuten niet helemaal wakker zijn, maar ook onder de voet gelopen worden door een héél sterk Union SG. "Ik zag van mijn team meer dingen die me zorgen maken en ontevreden dan dingen die me tevredenheid gaven, voor het eerst sinds ik hier ben."

Union was gewoon sterker dan Kortrijk

"Maar dat lag misschien ook aan Union", aldus de IJslandse coach. Hij was zichtbaar onder de indruk van wat de tegenpartij op de mat bracht in het Guldensporenstadion. "Union is echt heel sterk en heel goed. We hebben een goede reactie getoond na het eerste halfuur, maar slaagden er niet in om het recht te zetten."

"Union is heel klinisch, het is van het beste wat ik zie in Europa. Zeker als het gaat over aanvallend spel. Ik wens ze het allerbeste in de competitie en in de Conference League tegen Frankfurt", aldus nog Freyr Alexandersson in zijn reactie.