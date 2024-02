Een haalbare kaart of liever een topaffiche voor Union SG en Club Brugge? Dit zijn de mogelijke tegenstanders voor de 8e finale van de Conference League

Na een stunt tegen Eintracht Frankfurt speelt Union SG de achtste finales van de Conference League, net als Club Brugge. Beide clubs kunnen dromen van een haalbare tegenstander.

Na een 2-2 eindstand in de heenwedstrijd wist Union SG dat het een stevige prestatie zou moeten neerztten om zich te plaatsen voor de 8e finales van de Conference League. Na 90 minuten dominant spelen uit bij Eintracht Frankfurt volgde er de nodige overwinning (1-2). Het Europese verhaal van Union stopt hier dus niet. De volgende tegenstander van de Brusselaars wordt vrijdagnamiddag geloot.

Union zal een van de groepswinnaars uit de poulefase ontmoeten, met uitzondering van Club Brugge (teams uit hetzelfde land kunnen pas vanaf de kwartfinales tegen elkaar uitkomen). De grote uitdaging wordt het vermijden van Aston Villa, de nummer 4 uit de Premier League.

Ook Club Brugge kan hoop koesteren

Andere mogelijke tegenstanders voor Union zijn Fenerbahçe, Viktoria Plzen, PAOK Saloniki, Lille, Fiorentina of Maccabi Tel Aviv. Terwijl Lille of bijvoorbeeld Fiorentina vergelijkbare tegenstanders zouden zijn met Frankfurt, zou de rest USG wellicht hoop kunnen geven.

Vous souhaitez quels adversaires pour l'Union et Bruges ? 🧐#SGEUSG pic.twitter.com/lXmupXthZg — BeFoot ! ⚽️🇧🇪 (@BeFootBe_) February 22, 2024

Als groepswinnaar moet Club Brugge vooral Ajax zien te vermijden, ook al maakt de Nederlandse club een moeilijk seizoen mee in de Eredivisie. Blauw-zwart zou voor de rest Maccabi Haifa, Sturm Graz, Dinamo Zagreb, Molde, Servette Genève of Olympiakos kunnen treffen in de volgende ronde. Welke affiches ziet u het liefst?