Sensationele recordtransfer in de maak? 'Deze vier clubs willen er alles aan doen om Kevin De Bruyne in te lijven'

Kevin De Bruyne is dé man waar we deze zomer op rekenen voor de Rode Duivels op het EK in Duitsland. De middenvelder heeft nog een contract bij Manchester City, al is de vraag stilaan: wat daarna?

Kevin De Bruyne is na enkele maanden blessureleed stilaan opnieuw in zijn beste vorm aan het komen. En dus mogen we van hem in 2024 zeker nog wel wat gaan verwachten. Ook op het EK in Duitsland zal er door de natie naar hem worden gekomen.

Het contract van Kevin De Bruyne loopt in juni 2025 af en tot op heden is er nog geen zekerheid over een nieuw, langdurig(er) en verbeterd contract bij The Citizens. En dus ruiken andere clubs stilaan hun kansen om KDB in huis te halen.

Vier ploegen uit Saoedi-Arabië willen Kevin De Bruyne inlijven

De Rode Duivel is al sinds 2015 bij Manchester City en dus zou het zomaar kunnen dat de man met een marktwaarde van zo'n 60 miljoen euro volgens Transfermarkt andere oorden zou gaan opzoeken. Daarbij komt er nu ook een opvallend voorstel vanuit de zandbak.

De vier grote Saoedische clubs, eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds, hebben namelijk hun oog laten vallen op Kévin De Bruyne. De ex-speler van KRC Genk staat volgens The Times in de belangstelling van Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr en Al-Ahli. Een van de komende weken kan er een monsterbod verwacht worden op de middenvelder.