🎥 "Ha ha ha, de koning is terug": Kevin De Bruyne zorgt eigenhandig voor de ommekeer

De Premier League mag zich vasthouden aan de takken van de bomen. Kevin De Bruyne is namelijk hélémaal terug. Tegen Newcastle United trok hij zijn ploeg eigenhandig over de streep. En dus mogen we ons nog aan een en ander verwachten de komende weken en maanden.

Nadat Bernardo Silva Manchester City op voorsprong had geschoten, werd het via Isak en Gordon al snel 2-1 voor Newcastle United. Dat was ook meteen de ruststand en lange tijd zag het er slecht uit voor The Citizens.

Dan maar Kevin De Bruyne inbrengen halfweg de tweede helft, moet Pep Guardiola gedacht hebben. En voorwaar: het loonde. Eerst scoorde hij zelf de 2-2 een kwartier voor tijd, in de toegevoegde tijd zette hij die andere invaller Bobb op weg naar de 2-3.

Een weergaloze comeback waardoor Manchester City helemaal bovenin blijft meedraaien, met dank dus ook aan KDB die helemaal terug op het hoogste niveau is. Dat belooft voor het vervolg van 2024, waarin de Belg wil schitteren met zijn club én de Rode Duivels.

Eerder op de namiddag had ook Chelsea al de drie punten gepakt. Zij klopten Fulham met het kleinste verschil. Een strafschop van Palmer op slag van rust was voldoende voor de drie punten, waardoor Chelsea over Manchester United en Newcastle United springt in de stand.

