Evaluatie van Deila staat pas na seizoen op programma, maar... Club Brugge-coach werd informeel al ingelicht dat hij deze doelstellingen moét halen

Club Brugge mag de titeldromen definitief opbergen. De West-Vlamingen moeten hun seizoen kleur zien te geven via de Croky Cup of Conference League. Maar ook daar ligt de lat héél hoog voor Ronny Deila.

De achterstand van Club Brugge op Union SG bedraagt ondertussen al twintig punten. Zelfs na halvering van de punten - en met de prestaties van blauw-zwart in het achterhoofd - is het voor de West-Vlamingen onbegonnen werk om dit in de Champions Play-Off recht te zetten.

De bestuurskamer beseft dat er voor sommige oorzaken in eigen boezem moet gekeken worden. Ook Bart Verhaeghe weet dat Ronny Deila op sommige momenten te weinig alternatieven voorhanden heeft om zijn team te laten excelleren. Dat kan u HIER nog eens nalezen.

© photonews

Langs de andere kant is het ook een feit dat de Noor er nog steeds niet in slaagt om de motor te laten draaien. Dit Club Brugge moét in staat zijn om beter te doen dan hetgeen ze de voorbije weken hebben laten zien. En ook dat is een onderwerp in de blauw-zwarte kleedkamer.

Is Ronny Deila volgend seizoen nog coach van Club Brugge?

De evaluatiegesprekken met Deila staan pas na het seizoen gepland, maar informeel werd de Noor al op de hoogte gebracht dat hij maar beter een prijs pakt om zijn plaats veilig te stellen. Met andere woorden: deze week moet Union voor de bijl in de Croky Cup. Of gaan we voor een Belgische triomf in Europa?