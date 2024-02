Yorbe Vertessen heeft het na eerste paar weken bij Union Berlin al moeilijk: "Ik ben teleurgesteld"

Yorbe Vertessen maakte afgelopen wintermercato de overstap van PSV naar het Duitse Union Berlin. Voorlopig pakte dat nog niet geweldig uit.

Yorbe Vertessen trok afgelopen winter naar Duitsland. Union Berlin betaalde PSV 4,75 miljoen euro, nadat de Belg een toch wel woelige overstap meemaakte. Hij legde zijn medische testen af in Duitsland, maar toen raakte Noa Lang plots geblesseerd. PSV wou hem niet meer laten gaan, maar Vertessen weigerde terug te keren.

Hij mocht zijn eerste wedstrijd starten, maar sindsdien zijn het alleen nog maar invalbeurten voor hem. "Ik voel me goed bij Union, al heb ik misschien wat meer problemen met me aanpassen dan de anderen. Ik ben naar hier gekomen om meer te spelen dan in Eindhoven. Dat eerst nog niet goed lukte, was voor mij niet echt een probleem", vertelde hij bij 'Kicker'.

Vertessen vindt dat hij een basisplaats zou verdienen. Hij scoorde nog niet voor zijn nieuwe club maar gaf wel al een assist. "Nu is het wel tijd om meer minuten te gaan maken en om in de basis te komen. We zullen zien wat de trainer zegt, maar ik wil het team gewoon helpen. Ik ben wel wat teleurgesteld dat ik niet zo veel aan spelen kom", aldus de jonge Belg.