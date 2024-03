Gert Verheyen kritisch voor Club Brugge: "Sowieso altijd pijnlijk, maar nu helemaal"

Club Brugge werd op woensdagavond pijnlijk uitgeschakeld in de Beker van België tegen Union SG. Daardoor lijkt het een troosteloos seizoen te gaan worden voor blauw-zwart, al zitten ze nog in de Conference League en zullen ze (waarschijnlijk) ook play-off 1 gaan spelen.

Gert Verheyen was ook kritisch in de omkadering van de bekerwedstrijd van Royal Antwerp tegen KV Oostende een dag later: "De Beker van België heeft aan belang gewonnen in vergelijking met vroeger", aldus Verheyen bij Sporza.

"Het is veel belangrijker geworden dan pakweg vijftien jaar geleden, het wordt echt als een volwaardige prijs gezien. Uitgeschakeld in de halve finale is dan sowieso pijnlijk en helemaal als het uiteindelijk nog het enige zicht is dat je hebt om nog een prijs te pakken."

Geen kans op een prijs meer voor Club Brugge?

"Tenzij je natuurlijk de Conference League gaat winnen, maar dan gaan ze wel beter moeten gaan voetballen dan ze nu bezig zijn", is Gert Verheyen duidelijk over zijn ex-club. Verheyen zelf won vier keer de Beker van België met Club Brugge - vijf keer in totaal.

Voor blauw-zwart worden het sowieso belangrijke weken. Ze spelen de komende weken nog op Genk en STVV en tussendoor thuis tegen OH Leuven en twee keer tegen Molde.