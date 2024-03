KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson heeft belangrijke boodschap voor spelers in aanloop naar degradatietopper tegen RWDM

KV Kortrijk neemt het zondag op tegen RWDM. Een echte degradatietopper voor twee ploegen die de punten meer dan nodig hebben. Kortrijk-coach Freyr Alexandersson blikte al even vooruit.

De Ijslandse coach weet goed genoeg dat de wedstrijd enorm belangrijk is. "We weten hoe belangrijk drie punten zondag zijn. Maar dit wil ik nu al zeggen: als we winnen zijn we nog niet gered, en als we verliezen zijn we ook nog niet uitgeschakeld. Dit is een tussenstap maar een hele belangrijke", vertelde hij volgens de clubwebsite.

Een vraag die bij veel supporters speelt: wie zal er in doel staan tegen RWDM? Tom Vandenberghe, die terug is van blessure. Of toch Lucas Pirard, die de afwezigheid van Vandenberghe er goed kon opvangen.

"Ik heb al een beslissing genomen maar die houd ik nog voor mezelf", antwoordt hij. "Wat ik kan zeggen is dat onze doelmannen in een heel positieve sfeer samen hebben getraind in het belang van de club. Ik heb dat enorm geapprecieerd. Ik heb ze in de toekomst nog allebei nodig."

Alexandersson heeft ook nog een duidelijke boodschap voor zijn spelers. "Ik wil dat er sneller naar doel wordt getrapt, wat vooral in de laatste 25 dominante minuten op Mechelen niet gebeurde. Daar hebben we hard aan gewerkt, niet enkel vanuit de staf maar ook vanuit de spelersgroep zelf: iedereen maande iedereen aan om sneller te finaliseren."