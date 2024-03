Yves Vanderhaeghe laat zich uit over de rol van supporters in overstap van Kortrijk naar Oostende, maar beseft: "Toen ik in de auto zat, wist ik dat het om zeep was"

Yves Vanderhaeghe heeft er al een pittige carrière opzitten als coach. Op een bepaald moment koos hij voor de overstap van KV Kortrijk naar KV Oostende. Een woelige periode, waar hij nu nog eens uitvoerig is op teruggekomen.

Yves Vanderhaeghe was op een bepaald moment in gesprek met KV Oostende toen hij nog actief was bij KV Kortrijk. Die gesprekken lekten uit en vervolgens werd hij de 'Judas' voor de supporters van De Kerels. Dat speelde uiteindelijk mee in de beslissing om naar de Kustboys te trekken.

"Luc Devroe belde mij met de vraag of er interesse was om naar Oostende te trekken", aldus Yves Vanderhaeghe in MIDMID. "Het scheelde wat financieel en ik heb dat ook gecommuniceerd naar eigenaar Vincent De Gryse toe. En toen braken ze bij Kortrijk mijn contract open."

"Vier-vijf weken nadien spelen we op bezoek bij Standard. Vrijdagavond belde Marc Coucke me met de mededeling dat we alle coaches hadden afgelopen en ze opnieuw bij mij uitkwamen. Ik moest eentje gaan drinken op zijn kasteel, ook al gaf ik aan dat ik het niet wilde doen."

Maar Coucke drong aan op een gesprek: "Ik gaf toe om eens te komen praten en op het moment dat ik in mijn auto stapte wist ik dat het om zeep was. Er had mij daar een tuinman gezien en zo is het van mond tot mond beginnen evolueren, ook al had ik toen absoluut nog niet getekend."

Rol van de supporters in het vertrek van Vanderhaeghe van Kortrijk naar Oostende

Het verhaal ging rond: "Zondag kwam er een fotograaf meteen duizend foto's van mij trekken. Het was zo geforceerd over een grijns van 'gaat hij naar Oostende'. Na de match stonden de supporters voor de hekken van Standard, omdat ze kwaad waren op mij. Er was nog niets van waar, ik had echt nog niet toegezegd."

"Ik zat echt met het dilemma. Toen we in Kortrijk aankwamen, stonden de fans ons ook nog eens op te wachten. Dat was het moment dat ik besloot om toch te vertrekken, dat heeft mijn gevoel toch wat doen omslaan want ik was zeer graag gezien in Kortrijk en daarom wilde ik niet vertrekken. De dagen nadien kwamen ze op training ook nog met bommetjes en dergelijke, dat was de beslissing."