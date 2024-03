Filip Joos heeft duidelijke tip voor Domenico Tedesco: "Zet hém naast Jan Vertonghen bij de Rode Duivels"

Het EK 2024 in Duitsland komt steeds dichterbij. En dus moeten we stilaan gaan nadenken wie er in de selectie en in het elftal terecht zal gaan komen. Filip Joos oppert alvast de naam van Zeno Debast om centraal achterin in de defensie plaats te nemen.

"Zeno Debast haalt een absoluut topniveau op dit moment", aldus Filip Joos zeker duidelijk in de podcast 90 Minutes. "Meer en meer heb ik het gevoel om hem naast Jan Vertonghen te gaan zetten centraal in de defensie bij de Rode Duivels." "Zet ze gewoon samen, zoals bij Anderlecht. Wie is er nu in het buitenland zo goed aan het spelen zodat hij kan zeggen dat hij beter is dan Debast - zeker in duo met Vertonghen? Alderweireld tel ik niet mee, omdat hij voorlopig niet in aanmerking komt." Filip Joos wil een centraal duo met Vertonghen en Debast "In die oefenmatchen heeft hij er eens eentje laten binnenkoppen, dat klopt. Maar ook voetballend kan je er veel uithalen en het helpt dat ze al twee jaar samenspelen bij Anderlecht zelf ook", is de analist en presentator zeker van zijn stuk. "Wie is nu goed genoeg om naast Vertonghen te zetten? Ik denk dat het vertrouwen van Vertonghen in Debast ook is toegenomen en dat het een motief van trots kan zijn dat hij beter aan het worden is in wat hij nog moest leren."