Club Brugge-coach Ronny Deila haalt opgelucht adem en ziet dat er nog mogelijkheden liggen: "Alles kan nog gebeuren"

Club Brugge heeft zondag met 0-3 gewonnen op het veld van KRC Genk. Voor Ronny Deila en zijn troepen was het een deugddoende overwinning

Club-coach Deila geeft toe dat 0-3 misschien overdreven was, al is hij natuurlijk wel erg trots. "Ik ben erg trots op iedereen. Er zat veel druk op een overwinning, niet alleen extern maar ook intern. Vandaag verdienden we misschien geen 0-3, maar we krijgen wat geluk en dat hebben we dit jaar nog niet veel gehad."

"We waren erg goed begonnen, maar na een tijdje namen zij de bovenhand en kregen ze die penalty en een paar andere kansen voor de rust. We scoorden een mooi doelpunt, maar in de tweede helft hadden we het even moeilijk."

Deila heeft na deze overwinning heel wat moed gekregen. Hij gelooft dat alles nog kan. "Ik ben dus erg trots op iedereen waar ik mee werk. Zeker de spelers en hoe ze zijn omgegaan met de situatie. Nu moeten we hierop bouwen en weer een momentum creëren. Nu moeten we blijven geven en als we dat doen kan alles nog gebeuren."