Is de beslissing snel of doordacht genomen? Dit zijn de redenen achter het leeggemaakte bureau van Mannaert bij Club Brugge

Vincent Mannaert is op papier nog steeds aan de slag bij Club Brugge, maar in de praktijk is dat slechts schijn. Meer zelfs: het bureau van de algemeen manager is ondertussen leeg. Waarom is hij plots vertrokken?

Bij de aankondiging van zijn vertrek liet Vincent Mannaert weten dat hij pas na het lopende seizoen zal vertrekken. Met andere woorden: vandaag is hij in theorie nog steeds de algemeen manager van Club Brugge.

Al wordt Mannaert in het Belfius Base Camp zo goed als niet meer gespot. Zijn bureau is leeggemaakt en de dagelijkse leiding van blauw-zwart is momenteel in handen van Bart Verhaeghe en Bob Madou. Het duo wordt ondersteund door Dévy Rigaux en Maarten De Dobbeleer. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

© photonews

Maar waarom is Mannaert al vertrokken? Simpel: de nieuwe structuur van Club Brugge is operationeel én uitgetekend. Bovendien is het geen geheim dat zijn relatie met Verhaeghe sinds enkele maanden vertroebeld is.

Sinds zijn aangekondigde vertrek werd de beslissingsbevoegdheid van Mannaert tot een absoluut minimum herleid. Dat heeft de (voormalige) algemeen manager ervaren als een gebrek aan respect. Het is ook meteen de reden om meteen te vertrekken.

Komt Vincent Mannaert nog naar de wedstrijden van Club Brugge?

Belangrijke kanttekening: het is net om in de toekomst nog hartelijk naar het Jan Breydelstadion te kunnen komen dat Mannaert deze beslissing heeft genomen. "Want het zou dom zijn om iemand met de knowhow van Mannaert niét te consulteren als het nodig is", zijn de woorden van Bob Madou veelzeggend.