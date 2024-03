Is de toptransfer een pak dichterbij dan we denken? 'Europese topclub praat met zaakwaarnemer van Haaland over topdeal'

FC Barcelona richt de pijlen op... Erling Braut Haaland. Meer zelfs: Joan Laporta zat afgelopen week samen met de zaakwaarnemer van de Noorse aanvaller. En de transfer is eigenlijk dichterbij dan alles en iedereen zou denken.

Nacional komt met het nieuws op de proppen. Joan Laporta had afgelopen week een meeting met Rafaela Pimenta. De voormalige Braziliaanse advocate behartigt dezer dagen de belangen van onder meer Erling Braut Haaland. Was dat dan ook de reden van het bezoek?

FC Barcelona droomt ervan om Haaland naar Camp Nou te loodsen. Meer zelfs: ook de Noorse aanvaller heeft zijn entourage laten weten dat Barça één van de clubs is waar hij zich in de toekomst ziet voetballen. Ook de speler is dus op de hoogte van de gesprekken.

Er doen in de media een pak geruchten de ronde over afkoopclausules in het contract van Haaland. Kan hij opgepikt worden voor honderd miljoen euro? Is dat bedrag hoger voor een Engelse club? Eén ding is zeker: goedkoop zal de aanvaller niét zijn.

Kan FC Barcelona Erling Braut Haaland betalen?

En daar wringt het schoentje. Barcelona is niet meteen de meest voorbeeldige leerling van de klas op financieel vlak. De kans lijkt dan ook klein dat de Catalaanse grootmacht Haaland effectief naar Spanje kan halen. Zou Florentino Perez meelezen?