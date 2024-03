Twee grote verrassingen straks in Champions' Play-offs, zelfs bij replay: "Genk acht ik niet in staat om te winnen in Anderlecht"

De strijd om de Champions' Play-offs is in volle gang. Enkel Union en Anderlecht zijn al helemaal zeker van hun plaatsje. Marc Degryse ziet het voor twee topploegen niet goed aflopen.

En daar is uiteraard Genk bij, dat na Nieuwjaar meer koud dan warm blaast. "Mijn gevoel zegt dat ook Genk wel eens naast play-off 1 zou kunnen grijpen — dat zou even beschamend zijn als bij AA Gent", aldus Degryse in HLN.

"Hun eventuele laatste reddingsboei is om de match op Anderlecht te herspelen. Maar in de huidige vorm maakt dat niks uit. Ik acht dit Genk niet in staat om straks te gaan winnen in het Lotto Park.”

Goede vooruitzichten voor Cercle Brugge en... KV Mechelen. "Ik heb hun onderlinge match zaterdagmiddag gezien en dat was best leuk om te volgen. Met twee trainers die volop geloven in hun kansen op play-off 1", klinkt het verder bij Degryse.

"Muslic en Hasi brengen een positief, ambitieus discours dat aanstekelijk werkt op de groep. Wat Hasi heeft gedaan met Mechelen is puur stuntwerk. Zij zijn dé ploeg van 2024. Ze moeten nog thuis tegen Westerlo en naar OHL. Voor dit KV Mechelen is 6 op 6 echt een reële optie.”