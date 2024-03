Elke euro van de zes miljoen waard: Antwerp heeft goud in handen en mag er Overmars dankbaar voor zijn

De kern van Antwerp is volgens Transfermarkt zo'n 101 miljoen euro waard. The Great Old heeft nog wel wat spelers waar het in de toekomst op gaat cashen. Maar de man die hen op termijn het meest zal opbrengen is ook de speler waar ze het meest voor betaald hebben: George Ilenikhena.

Er wordt bij Antwerp al gesproken over mogelijke vertrekkers deze zomer. Mandela Keita, Jean Butez, Michel-Ange Balikwisha... Allemaal jongens die normaal gesproken veel miljoenen in het geldlaatje zullen brengen. Maar niemand van de huidige kern gaat straks meer opbrengen dan George Ilenikhena. Ilenikhena verdient veel meer lof Dat kan misschien raar klinken omdat hij momenteel slechts op de zesde plaats staat met een marktwaarde van 7 miljoen, maar niemand die erom heen kan dat de 17-jarige Franse spits een enorm potentieel heeft. Dat bewees hij de afgelopen week door tegen Gent de gelijkmaker te scoren, twee doelpunten te maken tegen Oostende en een straffe prestatie af te leveren tegen STVV. En nogmaals herhalen: 17 jaar. Een goeie opmerking die we dit weekend hoorden: als hij een Belg was, zouden de nationale media er bol van staan. Ilenikhena scoorde dit seizoen al 13 keer. Da's eigenlijk ongelooflijk voor een tiener die voor zes miljoen bij Amiens werd weggehaald. Verkoop deze zomer niet aan de orde Antwerp kaapte hem weg voor de neus van ploegen als Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Olympique Lyon, Lorient en Stade Reims. Snel gehandeld van Marc Overmars, die hem de belofte kon doen dat hij dit seizoen al veel speelminuten zou krijgen aangezien ze niet van plan waren een derde spits te gaan halen. En kijk, de back up van Vincent Janssen staat nu samen met hem aan de aftrap. Op de Bosuil weten ze dat hij nu al gevolgd wordt door tal van topteams, maar van een verkoop deze zomer is geen sprake. Ze willen hem nog minstens een jaar en liefst twee houden. Hij heeft immers een contract tot 2027 en zijn marktwaarde zal enkel stijgen als hij zich op deze manier blijft ontplooien. Met Janssen als leermeester, want die twee kunnen het ondanks het leeftijdsverschil enorm goed met elkaar vinden. Er zijn slechtere omgevingen om je eerste stappen als profspeler te zetten...